Москва, 4 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Заявление главы Владимирской области Владимира Сипягина об отставке находится на рассмотрении в Кремле, заявил 4 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Получили заявление, оно на рассмотрении. Вы будете проинформированы своевременно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что оставит свой пост и примет мандат депутата Госдумы от ЛДПР. Он проработал в должности главы региона три года.

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