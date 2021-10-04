Сеул, 4 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Несмотря на сокращение частного потребления в Южной Корее наблюдается рост объёмов продаж дорогостоящих предметов роскоши, таких как ювелирные изделия, часы и сумки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные финансового комитета и Таможенной службы страны.

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Согласно опубликованным данным, в 2020 году доход государства от налога на покупку сумок составил 25,6 млрд вон (~$21,6 млн), что на 38,1% больше по сравнению с 2019 годом.

Известно, что налог на покупку дорогих часов вырос на 6,1%, до 79,2 млрд вон (~$67 млн), на покупку транспортных средств для кемпинга за год увеличился в 95 раз, до 4,2 млрд вон (~$3,5 млн).

Однако, доход от налога на ставки, напротив, сократился на 85,8%, до 3,6 млрд вон (~$3 млн), а налог на игорный бизнес — на 79,3%.