Сыктывкар, 4 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. За сутки в Коми скончались 13 ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 1805. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 3 октября число заболевших пополнил 251 житель республики. Наибольший прирост выявлен в Сыктывкаре — 82 случая и Ухте — 46. Под медицинским наблюдением находятся 9328 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 25 781 человека, 883 — скончались.