Красногорск, 4 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. По состоянию на 4 октября вакцинация от гриппа в Подмосковье выполнена на 15%. Об этом 4 октября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«На текущий момент прошли вакцинацию о порядка 700 тыс. человек, что составляет порядка 15% от плановой цифры», — сказала зампред областного правительства.

При этом она подчеркнула, что в регионе создана обширная инфраструктура для вакцинации от гриппа. В частности, сделать прививку можно в торговых центрах и мобильных пунктах.