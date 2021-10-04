Красноярск, 4 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 24 человека. Об этом сообщается 4 октября в сводке на сайте «Стопкоронавирус.рф».

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 5913 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 117 520 носителей коронавируса, выздоровели 104 236 человек.