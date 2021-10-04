Красногорск, , 13:52 — REGNUM В рамках борьбы с распространением гриппа в Подмосковье планируется привить 4,5 млн человек. Об этом 4 октября заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

«Для Московской области у нас установлен план в 4,5 млн человек, которых мы должны вакцинировать от гриппа», — сказала Стригункова.

По её словам, в группы риска включены пожилые люди, медицинские работники, жители с хроническими заболеваниями, дети, работники системы образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьев поручил улучшить показатели Подмосковья в рейтинге школ