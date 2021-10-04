Саранск, 4 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 4 октября выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 83 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 461 случая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 52 человека, всего с начала пандемии выздоровели 24 402 жителя Мордовии. 574 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3485 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 4 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2345 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2103 человек.