Пермь, 4 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 октября, выявили 510 заражений коронавирусом, что на три больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число зарегистрированных с начала пандемии носителей коронавируса составило 103 584. Оправились от болезни 91 099 человек. На сегодняшний день в больницах лечение получают 4255 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Коечный фонд свободен на 9,1%.

Жертвами заболевания стали 4975 пермяков. За последние сутки скончались 30 человек.