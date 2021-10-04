Улан-Удэ, 4 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ произошёл очередной случай наезда на школьницу. 4 октября водитель автомобиля Toyota Camry сбил девятилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по Бурятии.

Пешеходный переход

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как в идущую по «зебре» девочку врезается машина, после чего та отлетает на пару метров. Пострадавшая была доставлена в больницу.

По данным ведомства, 60-летний водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако он отказался от прохождения освидетельствования.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала учебного года произошло уже несколько подобных случаев. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными на дорогах.

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