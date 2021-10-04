Москва, 4 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В СМИ обвиняют Газпром в высоких ценах, но в трубных поставках газа за всю историю пока не было резких скачков цен. Поэтому трубные российские поставки газа они, как правило, длинные и не должны коррелировать с биржевыми ценами на газ, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Добыча газа

«Тема запуска трубопровода «Северный поток — 2» подогревает рынок и в принципе только разогревает популярность в СМИ Газпрома как компании способной двигать не только сырьевой, но и финансовый рынок, но по факту это не так. Биржевые цены — это спотовые цены и рассчитываются по-другому.

Цены будут расти пока не будет стоп-эффекта в покупке газа в Азии. Рост цен на природный газ непосредственно влияет и на цены на промышленную электроэнергию.

Думаю, что Азиатскому рынку выгодно поднимать ценник на электронику под видом влияния роста цен на газ. Цены на газ в итоге упадут, а высокие цены на электронику останутся. Основные потоки СПГ сейчас направлены в Азию.

Ситуация сохраниться до наращивания поставок угля до нового нормативного уровня работы крупнейших АЭС и угольных электростанций в ЕС и Азии. В ближайшие недели цена на газ вырастет до $1400 за тысячу кубометров.

Вывод простой — слишком великий негативный поток только подогревает рынок указывая на безвыходность — приходиться все равно покупать при столь высоких ценах.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газ в Европе продолжает обновлять исторические максимумы. Так, в ходе торгов 4 октября она впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м.

Читайте также: Новый рекорд: цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров