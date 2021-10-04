Ярославль, 4 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Ярославле уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин проведёт проверку инцидента с ребёнком, которого, по словам его матери, высадили из автобуса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат уполномоченного.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

Историю рассказала мама девочки в паблике ВКонтакте «Свободный Ярославль».

«1 октября примерно в 15:48 моя 12-летняя дочь села в маршрутку №40 на остановке «Аврора» в сторону Резинотехники. Попыталась оплатить проезд картой. Но оказалось, что средств на карте недостаточно (да, сама виновата, потратила чуть больше денег на перекус перед этим). Кондуктор, естественно, была недовольна: «И что мы будем делать?» Дочка попыталась дозвониться мне. Но, так уж сложилось, что я была очень занята на работе и не смогла сразу ответить дочери», — рассказала женщина.

После того, как девочка не смогла дозвониться матери, кондуктор сказал ей выходить из автобуса. На остановке «улица Яковлевская» ребёнок вышел и пошёл домой пешком.

«Через мост, по Северо-восточной окружной дороге, в просторечье именуемой «Пьяной дорогой», где нет тротуара и вообще людей. Дошла почти до «Садоводства», когда я смогла ей позвонить и перевести деньги на её карту. Сказать, что я была в шоке от услышанного — ничего не сказать! Много раз поднимался этот вопрос. Есть Федеральный закон, запрещающий выгонять детей до 16 лет из транспорта за неоплату. Да, на улице не мороз, но там просто не безопасно ходить детям пешком. Дочь в шоке, всегда дисциплинированно оплачивала проезд, а сегодня так получилось», — негодует женщина.

На ситуацию отреагировал уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

«Сотрудники сферы транспортного обслуживания должны руководствоваться в своей деятельности положениями федерального законодательства, запрещающими высаживать детей из общественного транспорта при любых обстоятельствах. Свидетелям и участникам подобных ситуаций рекомендуем вести фото и видеосъемку происходящего при возможности. Все лица, нарушившие права ребенка должны быть привлечены к ответственности», — заявил уполномоченный.

Сейчас омбудсмен проводит своё расследование случившегося.