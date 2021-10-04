Москва, , 13:50 — REGNUM Кремль не будет предвосхищать итоги предстоящей плановой видеоконференции министров стран ОПЕК+. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 4 октября журналистам.

Добыча нефти в ОАЭ Basil D Soufi

Представителя Кремля спросили, каких результатов ждёт от этой встречи российское руководство. «Традиционно мы не хотели бы предвосхищать какие-то результаты встречи», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября состоится очередное заседание министерской встречи стран, входящих и не входящих в ОПЕК. Участники альянса оценят ситуацию на рынке нефти и целесообразность увеличения добычи на 400 тыс. баррелей в день.

Читайте также: Нефть пребывает в подвешенном состоянии, ожидая вердикта ОПЕК+