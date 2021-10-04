Чита, 4 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 4 октября от коронавируса полностью привит 326 891 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Ещё 344 914 граждан получили первый компонент вакцины.

Минобороны России Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Таким образом, за двое суток первый компонент вакцины от инфекции поставили 926 человек, завершили вакцинацию 117 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 4 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 69 885, причём 585 из них обнаружили только за минувшие выходные (2−3 октября 2021 года).

Читайте также: За выходные жертвами COVID-19 в Забайкалье стали 13 человек