Кострома, 4 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Костромская компания ООО «СтройСтандарт» попала в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключениясоциально-значимого контракта на реконструкцию кардиодиспансера Костромской областной клинической больницы имени Королёва. Об этом ИА REGNUM сообщили в УФАС России по Костромской области.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж Леонид Гайдай Снимок

Аукцион на проведение работ на сумму в 140 млн 906 тысяч рублей был объявлен в апреле 2021 года. Общество с ограниченной ответственностью снизило цену на 700 тысяч рублей и выиграло конкурс. Однако, поставщик не смог подписать необходимые документы, сославшись на травму ноги генерального директора.

«Основным доводом уклонения от заключения контракта явился листок нетрудоспособности по травме ноги генерального директора ООО и отсутствие возможности у сотрудников фирмы осуществить юридически значимые действия в отсутствие директора и его электронной подписи», — говорится в сообщении.

УФАС не счёл болезнь руководства общества уважительной причиной и включил компанию в «чёрный список». Комиссия посчитала, что при участии в процедуре общество не проявило «должного профессионализма и осмотрительности». Подрядчик обжаловал решение в Арбитражном суде Костромской области, но проиграл процесс. Аукцион на проведение строительных работ был объявлен вторично, его выиграло государственное предприятие «Российские сети вещания и оповещения». Завершить работы по ремонту объекта согласно условиям контракта оно должно до конца ноября 2022 года.