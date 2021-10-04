Посёлок городского типа Роза, Челябинская область, 4 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В посёлке Роза Челябинской области 90-летняя женщина живёт без водопровода и центрального отопления в бараке довоенной постройки. Об этом пишут СМИ.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

По данным издания Lifedd, гражданка имеет статус ребёнка войны. Отопление в бараке печное, а воду она вынуждена возить с колонки.

Ситуацией заинтересовался председатель СК России Александр Басрыкнин. Он поручил главе областного управления СКР Петру Решетникову доложить о ходе проверки сведений, изложенных в прессе.