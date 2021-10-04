Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге запустили сервис информирования о прибытии бригад скорой помощи. Горожане смогут оперативно получать оперативную информацию о движении машины, выехавшей на экстренный вызов. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у больницы в Петербурге

В рамках тестовой эксплуатации сервис развернут в Санкт-Петербурге на всей территории обслуживания СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи».

«Сервис позволяет отслеживать движение машины скорой помощи, прибывающей на экстренный вызов, и заранее планировать мероприятия по встрече бригады скорой помощи — в частности, обеспечить проезд автомобиля скорой помощи и свободный доступ к пациенту, что при необходимости оказания экстренной помощи может спасти жизнь», — рассказали в комитете.

При обращении в экстренные службы по телефонам 103 или 112 мобильный телефон заявителя идентифицируется, и в случае определения оператором обращения как требующего экстренной медицинской помощи (ситуация представляет непосредственную опасность для жизни) после оформления вызова на номер заявителя поступает SMS-сообщение, содержащее ссылку на интерактивную карту, где приблизительно указаны местоположение машины скорой помощи и адрес места вызова.

Наблюдать передвижение машины скорой помощи по маршруту можно на смартфонах в режиме реального времени. Однако обновление информации происходит не реже одного раза в минуту, а после прибытия бригады скорой помощи на экстренный вызов информация о местоположении автомобиля будет отображаться на карте еще в течение 10 минут, что упрощает поиск машины в случае затруднений с определением адреса и проездом к нему.