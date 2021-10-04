Рязань, 4 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Рязанской области 4 октября подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем выявлено стуками ранее. Противоэпидемические мероприятия продолжается в 96 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства. Зарегистрировано девять летальных исходов.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Темп прироста инфекции за сутки составил 0,33%. С начала пандемии в Рязанской области выявлено 42 865 носителей коронавируса. Выздоровели 39 183 человека, из них 127 выписаны после лечения за минувшие сутки. В связи с регистрацией случаев заболевания COVID-19 карантин введён в 15 детских садах, 67 школах, в шести вузах и шести ссузах региона.

По данным федерального оперштаба, о осложнений, вызванных коронавирусом, в Рязанской области скончались 1 139 пациентов.