Москва, 4 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин 12 октября встретится с депутатами Госдумы VIII созыва. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 4 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой Кремлёвский дворец

«Да, такая подготовка ведётся», — подтвердил представитель Кремля.

Песков уточнил, что встреча пройдёт в Георгиевском зале Кремля. В этот же день состоится первое заседание Государственной думы РФ нового, восьмого созыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Путин подписал указ о созыве восьмой Государственной думы РФ. Выборы в нижнюю палату российского парламента проходили с 17 по 19 сентября.

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