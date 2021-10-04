Нижний Новгород, 4 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки 31 житель Нижегородской области скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6735 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 октября в регионе выявили 596 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 588 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 172 000 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8311 человек.