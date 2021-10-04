Берлин, 4 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Власти Германии внимательно следят за сообщениями в связи с «досье Пандоры», заявил 4 октября на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

RudolfSimon Штеффен Зайберт

«Мы очень внимательно следим за этими сообщениями, конечно. Как официальный представитель федерального правительства, я не буду комментировать отдельные случаи и подозрительные схемы. Они, безусловно, будут расследованы», — сказал он.

По его словам, для Германии «это еще один повод продолжать работу, которую федеральное правительство и так сделало своей целью, а именно с прозрачностью подходить к уклонению от уплаты налогов, мошенничеству при уплаты налогов».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший актёр, получавший миллионы через российские фирмы, а ныне президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом «досье Пандоры» — крупного расследования международного консорциума журналистов, опубликованного 3 октября.