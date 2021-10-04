Бишкек, 4 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Продавцы Ошского рынка провели 4 октября митинг перед зданием мэрии киргизской столицы. Около десятка женщин-предпринимателей протестовали против демпинга, которым занимаются продавцы не платящие налоги и торгующие вне рынка. Как сообщил Turmush, митингующие требовали от городских властей принять меры.

Jasmine Halki Бишкек

Продавцы собрались перед зданием мэрии Бишкека, загрузив свои товары на тележки. Развернув плакаты, женщины использовали громкоговорители, чтобы объявить о кампании «распродажи».

Напомним, что ранее мэрия Бишкека несколько раз заявляла о намерении очистить территорию вокруг городских рынков от нелегальных торговцев. Серьезных результатов попытки властей не принесли из-за внутреннего противодействия — финансовые потоки от нелегальной торговли позволяют обогащаться ряду чиновников и представителей силовых структур Киргизии.