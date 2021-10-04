Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге уменьшилось количество школьных классов, переведённых на дистанционное обучение — с 0,53% до 0,36% от общего количества классов в городе. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе комитета по образованию Петербурга.

Gtrksmolensk.ru Карантин в школе

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По данным ведомства, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса в настоящее время переведены на дистанционное обучение 72 класса в 44 школах (0,36% от общего количества классов в городе), в то время как на прошлой неделе на карантине находились 106 классов в 57 школах (0,53% от общего количества классов в городе).

«Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 1703 (0,3% от общего количества обучающихся)», — уточнили в ведомстве.

Также закрыты 12 групп в десяти детских садах. «Данный показатель остался на уровне прошлого понедельника», — добавили в комитете.