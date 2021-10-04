Лондон, 4 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Календарь гонок «Формулы-1» в 2022 году будет составляться с учётом проведения чемпионата мира по футболу. Об этом 4 октября заявил глава «Формулы-1» Стефано Доменикали.

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«Сезон-2022 начнётся в середине марта и завершится в середине ноября, чтобы успеть до ЧМ-2022 по футболу», — цитирует Доменикали Sky Sports.

Он добавил, что календарь на сезон 2022 года будет состоять из 23 гонок.

Напомним, в 2021 году сезон «Формулы-1» состоит из 22 этапов. Первый был проведён 26−28 марта в Бахрейне. Последний запланирован на 10−12 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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