Москва, 4 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Госдуме поддержали намерение ЦИК подавать в суд на авторов публикаций, распространяющих заведомую ложь и клевету.

Duma.gov.ru Петр Толстой

«Число фейков или, если по-русски, лживых и клеветнических сообщений, перешло все разумные пределы. Наказывать авторов таких публикаций, пытавшихся опорочить наши выборы, — нужно», — отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») в телеграм-канале.

Он напомнил, что заявления о нарушениях на выборах начались задолго до старта голосования, активно готовилась платформа для того, чтобы по итогу был повод заявить о том, что выборы в России «грязные» и даже, возможно, не признать их.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Центризбирком РФ намерен подавать в суд на авторов публикаций, распространяющих заведомую ложь и клевету, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее мнению, таких исков будет немало.

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