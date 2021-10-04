Москва, , 13:36 — REGNUM В каждом городском округе Подмосковья должна быть школа, которая входит в сотню лучших в России. Соответствующее поручение 4 октября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению главы Подмосковья добиться поставленной задачи будет возможно, если главы городских округов будут оказывать активное содействие наиболее перспективным учебным заведениям.

«Для этого есть все. Самое главное — наше плечо. Я прошу дорожную карту подготовить и этот амбициозный план реализовать», — сказал Воробьев.

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