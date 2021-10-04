Москва, 4 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В каждом городском округе Подмосковья должна быть школа, которая входит в сотню лучших в России. Соответствующее поручение 4 октября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По мнению главы Подмосковья добиться поставленной задачи будет возможно, если главы городских округов будут оказывать активное содействие наиболее перспективным учебным заведениям.

«Для этого есть все. Самое главное — наше плечо. Я прошу дорожную карту подготовить и этот амбициозный план реализовать», — сказал Воробьев.