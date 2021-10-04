Москва, , 13:33 — REGNUM Демонстрация роли Соединенных Штатов как крупнейшей в мире налоговой и офшорной лакуны является единственным, что действительно бросается в глаза в «Досье Пандоры», заявил 4 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Единственное, что действительно бросается в глаза, — это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной. Это, конечно, Соединенные Штаты», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в «Досье Пандоры» много голословных утверждений и передергиваний, эти публикации не являются поводом для каких-то проверок.

Как сообщалоИА REGNUM, бывший актёр, получавший миллионы через российские фирмы, а ныне президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом «досье Пандоры» — крупного расследования международного консорциума журналистов, опубликованного 3 октября.