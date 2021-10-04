Москва, 4 октября 2021, 13:33 — REGNUM Демонстрация роли Соединенных Штатов как крупнейшей в мире налоговой и офшорной лакуны является единственным, что действительно бросается в глаза в «Досье Пандоры», заявил 4 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в «Досье Пандоры» много голословных утверждений и передергиваний, эти публикации не являются поводом для каких-то проверок.
Как сообщалоИА REGNUM, бывший актёр, получавший миллионы через российские фирмы, а ныне президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом «досье Пандоры» — крупного расследования международного консорциума журналистов, опубликованного 3 октября.