Нижний Новгород, 4 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 4 октября выявили 596 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 588 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 172 000 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 448 человек, всего выздоровели с начала пандемии 156 954 нижегородца.

За последние 24 часа скончался от последствий заражения коронавирусом 31 житель региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6735 человек. Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8311 человек.

Напомним, по состоянию на 3 октября в регионе проведено 3 694 903 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошел 14 281 нижегородец. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 356,3.

Как сообщалиИА REGNUM в региональном минздравеза последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,06. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 3 октября оставались свободными 15% коек в ковид-центрах.