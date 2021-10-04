Барнаул, 4 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Правительство Алтайского края известило о возобновлении авиарейсов по маршруту Норильск — Барнаул — Омск — Барнаул — Норильск. Как сообщает 4 октября сайт региона, компания NordStar уже выполнила первый рейс на комфортабельном Boeing 737−800 из Международного аэропорта Барнаул имени Германа Титова.

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В Омск можно будет добраться еженедельно по воскресеньям в 16:00 местного времени. Прибывает самолет в 16:40 минут по местному времени. Обратно пассажиры могут улететь также по воскресеньям в 22:10 минут по местному времени. В Барнаул они прибудут в понедельник в 00:50 минут по местному времени.

Рейсы из Барнаула в Норильск и обратно будут выполнять еженедельно по понедельникам, вылет в 4:00 по местному времени, прибытие в 7:15 минут по местному времени. Обратный рейс назначен на воскресенье в 11:25 по местному времени.

В столицу Алтайского края пассажиры прибудут в 14:25 минут по местному времени. Для пассажиров предусмотрены экономкласс и бизнес-класс обслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость авиабилетов в России, несмотря на некоторое снижение цен в настоящее время, продолжит расти. Об этом заявил ранее совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев.

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