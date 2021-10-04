Красноярск, 4 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждено 374 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 117 520. Об этом 4 октября сообщается в сводке на сайте «Стопкоронавирус.рф».

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Общее количество выздоровевших в регионе — 104 236 человек. В том числе за последние сутки в Красноярском крае коронавирус победили 348 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в регионе подтвердили 371 случай заражения коронавирусом.