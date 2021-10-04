Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 4 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Университетский клинический центр Республики Сербской стал мишенью хакерской атаки. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба этого медицинского учреждения.

Слободни умјетник Баня-Лука

В сообщении говорится о том, что из-за атаки служебные электронные адреса центра заблокированы, и поэтому медицинское учреждение не может принимать и отвечать на электронные письма.

Пока последствия хакерской атаки не будут устранены, пресс-служба Университетского клинического центра Республики Сербской предложила использовать его официальную страницу в «Фейсбуке» как альтернативный канал коммуникации.

Напомним, что ранее мэр Баня-Луки Драшко Станивукович обвинил власти Республики Сербской в том, что для нужд Клинического центра они закупали не медицинский, а промышленный кислород. Агентство по лекарственным препаратам Боснии и Герцеговины запретило работу фирмы, которая поставляла кислород самой большой больнице в Республике Сербской. Теперь Клинический центр ищет способ обеспечить пациентов нужным количеством кислорода.