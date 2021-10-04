Вашингтон, 4 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Суперкар Lamborghini Aventador SVJ не смог обогнать в дрэг-заезде (гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом с участием двух автомобилей) электромобиль Tesla Model S Plaid. Видео заезда было опубликовано на канале Track Day в YouTube.

Track Day Дрэг-заезд Lamborghini Aventador и Tesla Model S Plaid

В соревновании принимали участие самый быстрый серийный электрокар Tesla и самый быстрый серийный суперкар Lamborghini. Серия гонок между моделями была проведена на взлетно-посадочной полосе небольшого аэродрома.

В выложенном в сеть ролике видно, что американский электромобиль смог обогнать Lamborghini «с хода» и с места.

Model S Plaid получил сразу три электродвигателя, общая производительность которых составила 1020 л. с.

С 0 до 100 км/ч американская модель разгоняется всего за две секунды. При максимальной скорости в 321 км/ч. На одном заряде электромобиль может проехать 627 км.

Суперкар Lamborghini Aventador SVJ оснащен бензиновым мотором объёмом 6,5 л производительностью 770 «лошадей». С места до «сотни» он разгоняется за 2,8 с. А его максимальная скорость равна 350 км/ч.

Ранее в сети появилось видео, в котором Land Rover Defender последнего поколения соревнуется по перетягиванию каната с модернизированной версией Defender.

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