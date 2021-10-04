Белгород, 4 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Уголовное дело о получении взятки рассмотрел Белгородский областной суд. Бывшая начальница межрайонной инспекции ФНС России №2 Людмила Гусакова во второй раз получила условный срок, сообщает «Ъ-Черноземье».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Повторное рассмотрение дела назначили после отмены приговора Первым кассационным судом общей юрисдикции. Свердловский районный суд Белгорода в конце 2020 года признал бывшую начальницу виновной в двух эпизодах получения денег за непроведение мероприятий налогового контроля в отношении двух ликвидируемых фирм и назначил ей 3,5 года колонии общего режима со штрафом в миллион рублей.

Экс-главу инспекции взяли под стражу после вынесения приговора, а в марте 2021 года областной суд изменил реальное наказание на условное и снизил штраф до 600 тысяч рублей. Гособвинение добилось пересмотра дела и просило для налоговика 7,6 лет лишения свободы.

После пересмотра уголовного дела Людмиле Гусаковой назначено три года и три месяца лишения свободы с испытательным сроком в два года и штраф в 900 тысяч руб. Также ей запрещено занимать должности в государственных и муниципальных органах власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на два года три месяца.