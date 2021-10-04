Москва, , 13:29 — REGNUM У Кремля нет информации о том, где задержали журналиста издания «Комсомольская правда в Беларуси» Геннадия Можейко. Об этом 4 октября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста. Мы этого просто не знаем», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать заявления о том, что Можейко могли задержать в Москве.

Также он утончил, что хочет «обратить особое внимание» на то, что в данном случае имеется ввиду белорусский гражданин.

«Поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство какие-то наводить справки или тем более заниматься защитой интересов», — указал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от COVID-19 в России оставляют желать лучшего.

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