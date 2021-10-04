Москва, , 13:29 — REGNUM В опубликованных документах в рамках «досье Пандоры» отсутствуют данные о якобы «наличии» богатств у ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там, вроде, будет еще продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели», — сказа Песков.

При этом он отметил, что работа консорциума журналистов, опубликовавшего пакет документов, «нам тоже хорошо известна, мы не знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию».