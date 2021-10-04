Ярославль, 4 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Ярославской области главный врач Переславской Центральной районной больницы Кирилл Харчиков и главврач Ярославской инфекционной больницы Задыне Худоян обратились к ярославцам с просьбой соблюдать масочный режим. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

В маске

В последние дни в регионе продолжает накаляться ситуацию с заражениями коронавирусом. Число новых случаев увеличивается, количество свободных коек в больницах уменьшается. Медики призвали ярославцев быть ответственными и защитить себя и окружающих от COVID хотя бы при помощи маски.

«Дорогие, ярославцы! Рост заболеваемости ковидом, который мы сейчас наблюдаем, говорит о крайне легкомысленном отношении к своему здоровью. Я вижу, что в транспорте, в торговых центрах, в общественных местах только единицы носят маски. Расслабились до такой степени, что даже в поликлиниках на замечание медицинского персонала надеть маску, врачи слышат грубость в свой адрес и равнодушное отношение к себе и окружающим. Тем не менее, маска дает, хоть и не 100%, НО ЗАЩИТУ от того, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Носите маски в транспорте, в магазине. Постарайтесь без необходимости не посещать места массового скопления людей. Берегите тех, кому за 65 — они в группе риска. Растет и заболеваемость ковидом среди детей. Наденьте маску и, возможно, это спасет жизнь вам и вашим близким!», — попросила ярославцев Задыне Худоян.

Призвал к более ответственному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих и Кирилл Харчиков.

«Нам, людям, зачастую свойственно винить всех вокруг, но не себя. Хотя сегодня, именно от действий каждого из нас в отдельности, зависит своя жизнь и жизнь другого человека. Низкий процент вакцинированных в среднем по стране и области не даёт возможности передохнуть системе здравоохранения. Мы работаем на пределе своих возможностей!!! И если вакцина — это медицинское вмешательство, и многие люди, не разобравшись, опасаются последствий введения (хотя вакцинация это самый безопасный метод профилактики), то кто же ВАМ, люди, мешает носить на лице маски?», — поинтересовался у граждан главный врач Переславской ЦРБ.

Также он в очередной раз напомнил, что маска — эффективный способ защититься и защитить.

«Размер самих вирусов не играет никакой роли для работы маски или респиратора. Вирусы не могут находиться сами по себе в воздухе, и вирусы в суперкапсидах без окружения молекулами воды фактически деактивированы. Активные вирусы находятся внутри капель размером от долей до сотен микрометров. Некоторая часть капель аэрозоля крупные, поэтому даже самодельная маска, шарф или платок на лице способны их задержать. Самодельная тканевая маска из 4 слоев ткани достаточно близка к одноразовой маске по эффективности фильтрации. Одноразовые маски обладают уже очень высокой эффективностью и способны задерживать 95% капель аэрозоля крупнее 3 микрометров. То есть вы защищаете себя от окружающих! Исследования показывают, что медицинские маски могут эффективно снижать выброс частиц в окружающую среду в виде респираторных капель, но не в виде аэрозолей, при этом установлено, что мелкие капельные частицы размером ≤5 мкм содержали в 8,8 раз больше вирусных копий, чем крупные частицы. То есть вы защищаете окружающих от себя», — заключил Кирилл Харчиков.

Пол данным областного департамента здравоохранения, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в регионе продолжает усугубляться. В 25 лечебных учреждениях развёрнуто уже 2878 коек. 2403 из них — заняты. Состояние 254 пациентов крайне тяжелое и тяжелое, на ИВЛ и кислородной поддержке.