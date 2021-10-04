Казань, 4 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное после убийства 22-летней женщины, по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, тело было найдено в одной из квартир города Казани.

Wallspaper.ru Убийство

По данным следствия, в квартире дома на улице Ягодинской в Казани обнаружили тело женщины погибшей, по предварительной версии, в результате удушения. Под окнами дома было найдено тело 22-летнего супруга. Установлено, что незадолго до происшествия супружеская пара подала заявление на развод. Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений, предполагают следователи.

ИА REGNUM ранее сообщало, в городе Болгаре 5 июля обнаружили тело 82-летней женщины с резаной раной шеи.

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