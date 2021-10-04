Вашингтон, 4 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Американская исполнительница Билли Айлиш высказалась относительно принятого в штате Техас (США) закона об отмене абортов. Об этом 3 октября сообщило издание Billboard.

Скриншот с YouTube Билли Айлиш

Как отмечает СМИ, певица выступила на фестивале Austin City Limits 2021, на который изначально не хотела приезжать из-за нового закона. «…потом я вспомнила, что это вы, ребята, являетесь… жертвами, и вы заслуживаете всего на свете. И мы должны сказать им, чтобы они заткнулись. Мое тело, мой… выбор!» — высказалась Айлиш.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года в Техасе был принят закон, запрещающий аборты после того, как у плода было обнаружено сердцебиение (около шести недель). Исключениями для прерывания беременности не являются изнасилования и инцесты — только состояние здоровья матери.