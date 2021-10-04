Москва, , 13:26 — REGNUM Предпосылок для встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским на сегодняшний день нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести», — сказал Песков.

При этом, по его словам, сперва необходимо «определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не отфиксировали».