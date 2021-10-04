Москва, 4 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Предпосылок для встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским на сегодняшний день нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести», — сказал Песков.

При этом, по его словам, сперва необходимо «определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не отфиксировали».