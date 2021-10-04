Москва, 4 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от COVID-19 в России оставляют желать лучшего. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Безусловно, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры и несмотря на обеспеченные возможности, темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Пользуясь случаем, мы еще раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии», — сказал Песков.

По его словам, причиной низких темпов вакцинации населения в России является «недостаточно активная кампания по разъяснению безальтернативности [вакцинации от COVID-19]».