Красноярск, 4 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Подросток пропал в Красноярске, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

cocoparisienne Пропавший человек

Сообщение об исчезновении 17-летнего студента поступило в следственные органы 30 сентября.

В ходе предварительного следствия установлено, что поздно вечером 28 сентября 2021 года молодой человек ушёл на прогулку из общежития на улице Волгоградской и не вернулся.

Следствие располагает информацией о том, что ночью 29 сентября юноша находился на октябрьском мосту в городе Красноярске. Он разместил фото с моста в соцсети и в ходе разговора по мобильному телефону сообщил приятелям о том, что гуляет. Сейчас его телефон недоступен.

Подростка ищут следователи, полицейские, волонтёры. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

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