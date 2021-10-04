Калуга, 4 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Калуге к длительным срокам лишения свободы приговорены два брата и их подельник за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом 4 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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На скамье подсудимых оказались 30-летний и 22-летний жители Ферзиковского района Калужской области и 26-летний жителю Воронежа. Их признали виновными в производстве в составе организованной преступной группы наркотического средства в особо крупном размере. Судом установлено, что два брата, проживающие в деревне Болдасовка Ферзиковского района, приобрели бытовку, в которой оборудовали нарколабораторию. Братья совместными усилиями изготовили в лаборатории более 14 кг наркотика, часть из которого расфасовали и хранили в доме и арендуемом гараже, часть — в лаборатории, где они и были обнаружены сотрудниками полиции.

После задержания обвиняемых, сотрудники полиции обнаружили в телефоне одного из них информацию, что 12 кг из произведенного наркотика необходимо положить в тайник-закладку, из которой их заберет курьер. Полицейские изготовили муляж наркотического средства, положили в тайник, к которому приехал курьер — житель Воронежа. При осмотре его автомашины, а затем при обыске в его квартире в Воронеже были обнаружены разные по составу наркотические средства в особо крупном размере, а также психотропные вещества, которые были предназначены для сбыта потребителям. Кроме того, в указанном им месте на территории Орловской области сотрудники полиции изъяли из тайника-закладки более 500 граммов наркотического средства метадон.

Осужденные вину в совершении преступлений признали частично, утверждая, что младший из братьев к процессу производства наркотиков непричастен, незаконным оборотом наркотических средств они занялись вынужденно, в связи с тяжелым материальным положением. Стороной обвинения были представлены убедительные доказательства, опровергающие доводы осужденных, на основании которых старшему брату назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, младшему — 16 лет и шесть месяцев лишения свободы, жителю города Воронежа — 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.