Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 4 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Жителям домов, расположенных на расстоянии более чем 1,5 км от места потоков лавы вулкана Кумбре-Вьеха, разрешено вернуться за своим имуществом. Об этом пишет испанское издание La Razón.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

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Представители Плана по чрезвычайной ситуации в связи с вулканической деятельностью на Канарских островах дали разрешение на возвращение эвакуированных жителей в дома в районах, расположенных на расстоянии более 1500 метров от потока вулканической лавы, для сбора вещей и личных предметов.

При этом отмечается, что доступ жителей будет осуществляться строго по разрешённым путям доступа и в сопровождении сил безопасности.