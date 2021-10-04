Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В 13 городских и трех федеральных стационарах Петербурга, перепрофилированных на лечение коронавирусной инфекции, в настоящее время находятся 5648 пациентов. За последние сутки поступило 275 человек, выписаны 75 человек, сообщили 4 октября в городском оперштабе. Общее число больничных пациентов за сутки увеличилось на 181 человека.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение КТ в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге

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В отделениях реанимации коронавирусных стационаров находится 516 пациентов, в том числе 255 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В предыдущие сутки их было 498 и 239, соответственно.

Процент свободных больничных коек для лечения ковида и пневмонии в Петербурге составляет на сегодня 26,31% (сутками ранее было 29,74%).

Амбулаторно лечатся от ковида в Петербурге 25 416 человек, их количество за сутки уменьшилось на десять человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 1,34 единицы, то есть на 34% превышает норматив Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 2198 новых случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки умерли 60 человек.