Пекин, 4 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Спортсмены, привитые российскими вакцинами от коронавируса, будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом 4 октября сообщили в оргкомитете Олимпиады.

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Отмечается, что будут приняты все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), международными организациями и официально одобренные странами или регионами.

«Так что российские вакцины допустимы», — заявили в оргкомитете Игр.

Напомним, в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак».

Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.