Екатеринбург, 4 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местная жительница отправила своего маленького сына одного пешком по трассе. Об этом пишут СМИ.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным изданий, мать отказалась везти его домой в машине. Поводом стало то, что он якобы плохо занимался на тренировке. Это произошло 2 октября. В тот же день его обнаружил неравнодушные граждане.

Старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга сообщил журналистам, что по данному фату идёт проверка. По данным СМИ, в отношении брата пострадавшего мать иногда применяет физическое насилие. Отметим, ситуацией заинтересовался и лично глава СКР Александр Бастрыкин.