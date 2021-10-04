София, , 13:17 — REGNUM Народное собрание (парламент) Болгарии приняло постановление о выделении 249 миллионов левов ($147,5 млн) на реализацию программы дополнительной социальной помощи пенсионерам и инвалидам. Об этом сообщает софийская газета «Слово».

Болгария

Согласно официальной информации, в октябре, ноябре и декабре текущего года каждый болгарский пенсионер получит по 120 левов «парламентской» прибавки к соответствующим регулярным выплатам. По словам народных депутатов, подобная мера призвана «смягчить инфляционный удар» для сотен тысяч пожилых и малоимущих болгар.

Напомним, на сегодняшний день минимальная пенсия в Болгарии составляет 250 левов. В условиях резкого повышения тарифов ЖКХ абсолютное большинство местных пенсионеров фактически оказались за чертой бедности.