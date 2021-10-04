Самара, 4 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Оператора надувного аттракциона обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в Самаре. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, оператор надувного аттракциона «Миньоны», который расположен в парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в Самаре, днем 4 июля отсутствовал на своем рабочем месте.

Следователи считают, что во время его отсутствия ребенок 2017 года рождения спустился с горки этого аттракциона и получил травму предплечья, то есть несовершеннолетнему был причинен вред здоровью средней тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти устанавливают обстоятельства падения ребенка с высоты.