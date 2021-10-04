Ханты-Мансийск, 4 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Сургуте (Югра) стоматологу-ортодонту предлагают заработную плату в 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.

natadent.ru На приёме у детского стоматолога

По информации рекрутингового агентства до 200 тыс. рублей готовы платить врачам скорой помощи в Лабытнанги (ЯНАО), и пластическим хирургам в Тюмени. В ямальском городе Ноябрьске ждут врача-рентгенолога за 150 тыс. рублей в месяц.

В среднем врачи, по данным HeadHunter, в Тюменской области сегодня могут рассчитывать на зарплату в 63 280 рублей, в Югре — 67 060 рублей, в ЯНАО — 90 830 рублей.